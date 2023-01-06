В доме Сальдо провели обыск

ГБР: в доме врио губернатора Херсонской области Сальдо провели обыск

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) провело обыск в доме временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГБР обнаружили в доме обвиненного в коллаборационизме Сальдо связанные с Россией вещи. Среди них оказались книги по истории страны, личные заметки об особенностях законодательства и служебные документы.

В начале октябре 2022 года Служба Безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения в коллаборационизме и организации мероприятий в поддержку России Сальдо и его заместительнице Екатерине Губаревой. Их также обвинили в передаче России имущества «Укрпочты».

В конце сентября Украина обвинила в государственной измене организаторов референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Среди попавших под обвинения оказался Владимир Сальдо. Кроме того, СБУ арестовала активы компании, связанной с семьей главы Херсонской области. Компания занимается добычей и обработкой гранита.