Украина вновь обвинила Сальдо в коллаборационизме

СБУ предъявила главе Херсонской области Сальдо обвинения в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения в коллаборационизме и организации мероприятий в поддержку России главе Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Уточняется, что их обвинили в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором», направленных на поддержку РФ и совершенных в составе организованной группы. Кроме того, Сальдо и Губаревой предъявлены обвинения в передаче России имущества «Укрпочты».

28 сентября Украина обвинила в государственной измене главу Херсонской области, который занимался организацией референдума. Также СБУ арестовала активы компании, связанной с семьей Сальдо. Отмечается, что ее деятельность связана с добычей и обработкой гранита.

7 сентября Губареву обвинили в коллаборационизме, наказание за который на Украине предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.