Данные о возгорании в здании МИД оказались не соответствующими действительности

Информация о возгорании в рабочих помещениях МИД России не соответствует действительности

Информация о том, что в здании Министерства иностранных дел России произошло возгорание в рабочих помещениях, не соответствует действительности. Уточненные данные опубликовала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, сигнализация сработала в подвальном помещении. Возможной причины случившегося называют короткое замыкание.

Ранее опубликованная на «Ленте.ру» информация о том, что в здании Министерства иностранных дел России произошло возгорание в рабочих помещениях, не соответствует действительности.

В конце ноября в центре Москвы в здании резиденции посла Алжира в России Смаила Бенамары произошел пожар. По данным экстренных служб, причиной возгорания стала старая проводка. Возгорание вскоре удалось ликвидировать, пострадавших не было.

