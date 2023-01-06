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20:20, 6 января 2023Мир

Данные о возгорании в здании МИД оказались не соответствующими действительности

Информация о возгорании в рабочих помещениях МИД России не соответствует действительности

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Информация о том, что в здании Министерства иностранных дел России произошло возгорание в рабочих помещениях, не соответствует действительности. Уточненные данные опубликовала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, сигнализация сработала в подвальном помещении. Возможной причины случившегося называют короткое замыкание.

Ранее опубликованная на «Ленте.ру» информация о том, что в здании Министерства иностранных дел России произошло возгорание в рабочих помещениях, не соответствует действительности.

В конце ноября в центре Москвы в здании резиденции посла Алжира в России Смаила Бенамары произошел пожар. По данным экстренных служб, причиной возгорания стала старая проводка. Возгорание вскоре удалось ликвидировать, пострадавших не было.

Варвара Кошечкина
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