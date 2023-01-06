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23:11, 6 января 2023Россия

На Керченской переправе вновь остановили движение паромов

В МЧС сообщили об остановке движения паромов на Керченской переправе из-за сильного ветра

Фото: Serguei Fomine/ Globallookpress.com

На Керченской переправе, соединяющей Кубань и Крым, вновь приостановили движение паромов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (ветер 15-20 метров в секунду )», — рассказали в ведомстве.

31 декабря на Керченской переправе остановили движение из-за тумана. Также паромы не ходили 29 ноября из-за ветра с порывами до 18 метров, и 3-4 декабря, когда в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Тогда из-за плохой погоды в очереди на Керченскую переправу скопились около 400 машин.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Восстановление движения большегрузов, по информации главы Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, планируется с марта 2023 года.

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Марина Совина
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