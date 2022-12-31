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22:57, 31 декабря 2022Россия

Работу Керченской паромной переправы остановили

В МЧС Крыма сообщили об остановке Керченской паромной переправы из-за тумана

Фото: Serguei Fomine/ Globallookpress.com

На Керченской переправе остановили движение паромов из-за тумана, об этом сообщили в управлении МЧС по республике Крым.

«По информации Керченского морского порта в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — отмечается в заявлении ведомства.

Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале указал, что движение по Крымскому мосту происходит без затруднений, очереди на досмотр и пробки в настоящее время нет.

Накануне сообщалось, что автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась более чем на пять километров.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Восстановление движения большегрузов, по информации главы Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, планируется с марта 2023 года.

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Марина Совина
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