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22:21, 30 декабря 2022Путешествия

Автомобильная пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров

Оперативный штаб: автомобильная пробка перед Крымским мостом растянулась на 5 километров

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась более чем на пять километров. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В ведомстве предупредили водителей, что проезд займет несколько часов. Пропускная способность пунктов, по данным оперштаба, сейчас составляет около 190 машин в час. При этом количество автомобилей в очереди по сравнению с утром 30 декабря только возросло.

Автомобилистов призвали при планировании поездки закладывать дополнительное время для прохождения досмотра или выбрать альтернативный маршрут.

Власти региона напомнили, что перед въездом на мост работает пункт обогрева, где есть горячий чай, вода и биотуалеты. Водителям в пробке также подвозят воду. При необходимости заработает полевая кухня, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на многокилометровую пробку на Крымском мосту перед пунктом досмотра. По словам очевидцев, без проблем удается проехать только военной технике и пассажирским автобусам, остальные вынуждены ехать с очень низкой скоростью.

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Марина Совина
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