Россияне рассказали о многокилометровой пробке на Крымском мосту

Россияне пожаловались на многокилометровую пробку на Крымском мосту перед пунктом досмотра. Очевидцы рассказали «Ленте.ру», что без проблем удается проехать только военной технике и пассажирским автобусам, остальные вынуждены ехать с очень низкой скоростью.

«Стоим четвертый час, пункта досмотра еще даже не видно. Нормально едут только автобусы, военные. Иногда пытаются проскользнуть обочечники, но их стараются не пускать», — рассказал Михаил.

Другой собеседнице «Ленты.ру», Екатерине, уже удалось попасть на полуостров. В пробке она простояла семь часов.

«Обочечников практически не было, но люди бедные стоят весь день без еды и воды. На досмотре сидит одна женщина, еле-еле что-то делает. Просто ужасно. Неужели нельзя добавить людей для досмотра? Проверяют все: проходишь через рамку, потом стоишь с поднятыми руками. Женщина на досмотре сидит очень уставшая. Очень жаль людей, которые едут с детьми», — поделилась путешественница.

Роман встал в пробку 28 декабря в семь вечера. К полуночи ему удалось только подобраться к пункту досмотра.

«По правому ряду ГАИ пропускают военный транспорт, автобусы — это хорошо, а вот дорогие машины с разными регионами — как то странно, что, безусловно, бесит всех стоящих в очереди! На улице ветер и 5 градусов тепла, до ближайшего туалета два километра. Машины все заведены, так как ветер за две минуты выдувает все тепло. На мост нужно ехать с полным баком горючего, пустым кишечником и мочевым пузырем. Желательно взять еще еды часов на восемь», — рекомендовал мужчина в соцсетях.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об очереди, образовавшейся на Крымском мосту из-за проверки безопасности каждого автомобиля.