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19:01, 6 января 2023Спорт

Самуэльссона удивила реакция шведской олимпийской чемпионки на бан России

Шведа Самуэльссона удивило, что олимпийская чемпионка Виберг поддержала российский спорт

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон оценил реакцию соотечественницы, двукратной олимпийской чемпионки по горнолыжному спорту Перниллы Виберг на бан российского спорта. Его слова приводит Expressen.

Спортсмен заявил, что его удивила поддержка Виберг России. По его мнению, в сложившейся ситуации россиян и белорусов нельзя допускать до соревнований. «Мы видим жесткие санкции и в других сферах, и тогда, разумеется, спорт тоже не должен оставаться в стороне», — подчеркнул Самуэльссон.

Ранее Виберг заявила, что не согласна с олимпийским движением, которое исключило спортсменов из некоторых стран. По ее мнению, спорт должен быть объединяющей силой.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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