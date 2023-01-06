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18:59, 6 января 2023Мир

Вучич сравнил свое «приручение» чиновниками ЕС с выступлением волка в цирке

Александр Вучич заявил, что ЕС его не «приручить», потому что волки не выступают в цирке

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич сравнил свое «приручение» чиновниками Европейского союза (ЕС) с выступлением волка в цирке. Его слова приводит «RT на Балканах» в Telegram.

Таким образом Вучич прокомментировал материал немецкого издания Die Zeit, в котором утверждалось, что «приручить» сербского лидера можно, только пригрозив приостановить кандидатство его страны в члены ЕС и прекратить оказывать финансовую помощь. Фамилия Вучича переводится с сербского как «волчонок».

«Скажу вам так. Я пятнадцать лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный — тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни волка, ни волчонка», — заявил он.

В конце декабря Вучич заявил, что для Европы и мира 2023 год будет тяжелее 2022-го. Он напомнил о том, что США и Европа приближаются к рецессии, а также падают темпы роста экономики Китая. Кроме того, сербский лидер предположил, что вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года.

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Виктория Кондратьева
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