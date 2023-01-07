Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group

Основатель Alibaba Джек Ма потеряет контроль над финтех-компанией Ant Group

Один из богатейших людей Китая, основатель интернет-гиганта Alibaba (компания, владеющая AliExpress) Джек Ма лишится контроля над финтех-компанией Ant Group. Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

В результате миллиардер потеряет часть доли в Ant Group, она сократится до 6,2 процента, подсчитал Bloomberg.

В 2020 году Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, после чего стал отдаляться от построенной им компании. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц.