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17:06, 7 января 2023Россия

Три российских танка сразились с двумя украинскими

РИА Новости публикует кадры танкового боя с «приманкой» между ВС РФ и ВСУ

В сети появились кадры танковой дуэли в Донбассе между Вооруженными силами (ВС) России и армии Украины. Видео опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Три танка ВС РФ сразились с двумя украинскими. Две боевые машины российские танкисты использовали в качестве «приманки», в это время третья незаметно приблизилась с фланга на расстояние менее 500 метров и открыла огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате украинская армия потеряла один танк.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Согласно заявлению Минобороны, цели уничтожили в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная Луганской народной республики и Заводовка Херсонской области. Также было перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Запорожской области.

4 января пресс-служба оборонного ведомства показала на видео кадры уничтожения бронетехники и опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.

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Кристина Есикова
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