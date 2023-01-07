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00:40, 8 января 2023Мир

Число пострадавших при столкновении поездов в Мехико возросло

Число пострадавших при столкновении двух поездов в метро Мехико возросло до 57

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Количество пострадавших при столкновении двух поездов возросло до 57 человек. Об этом сообщил глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсиа, передает ТАСС.

Отмечается, что среди получивших травмы как минимум один несовершеннолетний. В частности, речь идет о 16-летней девушке. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в разных медицинских учреждениях Мехико. Также, по официальным данным, в результате столкновения двух составов погиб один человек.

Отмечается, что прокуратура мексиканской столицы приступила к расследованию трагедии.

Вечером в субботу, 7 января, в метро столицы Мексики Мехико столкнулись два поезда. ЧП произошло на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Точная причина произошедшего на данный момент неизвестна.

В декабре 2022 года в Испании под Барселоной 155 человек пострадали в результате столкновения двух поездов. До этого шесть человек погибли при столкновении двух поездов в Хорватии.

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