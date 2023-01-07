Названа причина закрытия McDonald's в Казахстане

Минсельхоз Казахстана: закрытие McDonald's связано с проблемами в поставках из России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане была закрыта из-за ограниченных поставок мясной продукции и полуфабрикатов — в местные заведения сырье поступало из России, а после ухода американской компании с российского рынка возникли проблемы с поставками. Такую причину прекращения работы McDonald's в Казахстане называет Министерство сельского хозяйства страны.

Американская компания была готова в будущем перейти на продукцию казахстанского производства, но внедрение «отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время». Ведомство также отмечает, что для предотвращения закрытия McDonald's было готово содействовать компании в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран.

