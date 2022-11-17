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14:40, 17 ноября 2022Экономика

McDonald's решил приостановить работу в Казахстане

McDonald's приостановит работу всех ресторанов в Казахстане с 18 ноября

Фото: Jurij Kenda / Unsplash

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на время прекращает работу всех заведений в Казахстане. Об этом компания Food Solutions KZ сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Рестораны будут закрыты с 18 ноября на неизвестный срок. Причиной принятия такого решения в компании называют ограничения в местных поставках. Пресс-служба отметила, что компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы в республике.

McDonald's работает в Республике Казахстан более 6 лет и имеет 24 ресторана в следующих городах Казахстана: Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда. Компания обеспечивает работой около двух тысяч человек.

Ранее стало известно, что логистический партнер «Макдоналдс» Havi Logistics уйдет из России. Компания не просто снабжает сеть продовольствием, но и предоставляет полный спектр услуг, в том числе анализ спроса и предложения, маркетинг и бизнес-аналитику, а также услуги по упаковке. В рамках избавления от бизнеса в России Havi Logistics рассматривает передачу активов российскому менеджменту.

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Мария Грушко
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