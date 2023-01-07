Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов

Эрдоган: Греция должна отказаться от попыток ущемления интересов Турции в Эгейском море

Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в Эгейском море. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство «Анадолу».

Он прокомментировал сообщения греческих СМИ об угрозе от турецких ракет «Тайфун». По словам турецкого лидера, у Анкары нет цели «нанести удар по Афинам» ракетами. «Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции», — подчеркнул он. При этом Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ходе последних испытаний, ракеты данной модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Позднее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос отреагировал на угрозы войной со стороны Турции, подчеркнув, что они больше похожи на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО.