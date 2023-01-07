Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 7 января 2023Россия

Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»

Патриарх Кирилл: погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева обстреляли целенаправленно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За погибшим в зоне спецоперации в 2022 году протоиереем Михаилом Васильевым велось наблюдение. Обстоятельства гибели священника раскрыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить», — заявил предстоятель РПЦ.

Васильев погиб в начале ноября прошлого года. В Московском патриархате тогда не описывали детально обстоятельства его смерти, но на сайте патриотического проекта «Герои страны» говорится, что клирик получил смертельное ранение в результате обстрела в Херсонской области из РСЗО HIMARS американского производства. В войсках протоиерей был известен как «батюшка ВДВ».

Священнику посмертно присвоили звание Героя России. Отпевание Васильева совершил лично патриарх Кирилл, а на церемонию прислали цветы и венок от президента Владимира Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках
В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО
В Донецке заявили о попадании в многоквартирный дом при обстреле ВСУ
В Самаре полиция допросила мигрантов из-за глумления над девушкой
Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров столичного метро
Месси в рекордный, пятый раз признали лучшим плеймейкером года
В Совфеде оценили влияние решения Макрона на конфликт на Украине
В НАТО заявили об угрозе союза России и Китая для западного мира
Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»
В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.