Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»

Патриарх Кирилл: погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева обстреляли целенаправленно

За погибшим в зоне спецоперации в 2022 году протоиереем Михаилом Васильевым велось наблюдение. Обстоятельства гибели священника раскрыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить», — заявил предстоятель РПЦ.

Васильев погиб в начале ноября прошлого года. В Московском патриархате тогда не описывали детально обстоятельства его смерти, но на сайте патриотического проекта «Герои страны» говорится, что клирик получил смертельное ранение в результате обстрела в Херсонской области из РСЗО HIMARS американского производства. В войсках протоиерей был известен как «батюшка ВДВ».

Священнику посмертно присвоили звание Героя России. Отпевание Васильева совершил лично патриарх Кирилл, а на церемонию прислали цветы и венок от президента Владимира Путина.