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07:42, 8 января 2023Россия

Работу самого мощного в мире миномета показали на видео

ВС России применили против ВСУ самый мощный самоходный миномет в мире 2С4 «Тюльпан»

В сети появилось видео поражения одной из военных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Поясняется, что огонь из самого мощного в мире миномета корректирует оператор беспилотника 1-й Славянской бригады. В результате мины калибром 240 миллиметров попадают в цель, разрушая бетонные укрепления.

Оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

Ранее Минобороны России рассказало, что мины для «Тюльпана» весят от 130 до 230 килограммов и способны пробить бетонные конструкции толщиной около трех метров.

Марина Совина
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