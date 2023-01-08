Бывший футболист ПСЖ умер в возрасте 40 лет

Бывший футболист ПСЖ Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет

Бывший футболист ПСЖ и сборной Камеруна Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

Причиной смерти экс-игрока стал сердечный приступ. Французская команда выразила соболезнования родным и близким камерунца.

М'Бами выступал в составе ПСЖ с 2003 по 2006 год. Вместе с парижанами он дважды выиграл Кубок Франции. Полузащитник завершил карьеру в 2016 году, после чего работал с молодыми футболистами в Камеруне, а затем вернулся во Францию.

За сборную Камеруна он играл с 2000 по 2009 год. М’Бами провел за национальную команду 38 матчей, в которых забил три мяча.