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08:46, 8 января 2023Мир

Южная Корея задумалась о покупке израильской системы обнаружения дронов

Yonhap: Южная Корея может купить израильскую систему обнаружения дронов Sky Spotter

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным агентства, речь идет о системе Sky Spotter, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она предназначена для предназначена для раннего обнаружения и отслеживания воздушных объектов, включая беспилотники, воздушные шары и воздушные змеи.

Отмечается, что такой шаг может быть принят на фоне жесткой критики оборонных ведомств Южной Кореи после того, как в конце декабря 2022 года на территорию страны проникли пять беспилотников КНДР. Более того, позже выяснилось, что один из БПЛА проник в зону у офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

По словам собеседника агентства, решение о том, обратятся ли военные в правительство с предложением о приобретении, будет принято в ближайшие недели.

Северокорейские беспилотники утром 26 декабря пересекли границу между Северной и Южной Кореей. В ответ Сеул поднял в воздух истребители и вертолеты, однако военные не смогли сбить дроны. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту аварию на Пхеньян.

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Ксения Назарова
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