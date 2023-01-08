Южная Корея задумалась о покупке израильской системы обнаружения дронов

Yonhap: Южная Корея может купить израильскую систему обнаружения дронов Sky Spotter

Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным агентства, речь идет о системе Sky Spotter, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она предназначена для предназначена для раннего обнаружения и отслеживания воздушных объектов, включая беспилотники, воздушные шары и воздушные змеи.

Отмечается, что такой шаг может быть принят на фоне жесткой критики оборонных ведомств Южной Кореи после того, как в конце декабря 2022 года на территорию страны проникли пять беспилотников КНДР. Более того, позже выяснилось, что один из БПЛА проник в зону у офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

По словам собеседника агентства, решение о том, обратятся ли военные в правительство с предложением о приобретении, будет принято в ближайшие недели.

Северокорейские беспилотники утром 26 декабря пересекли границу между Северной и Южной Кореей. В ответ Сеул поднял в воздух истребители и вертолеты, однако военные не смогли сбить дроны. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту аварию на Пхеньян.