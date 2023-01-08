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23:59, 8 января 2023Мир

Генсек НАТО понадеялся на скорейшее принятие Швеции в альянс

Генсек НАТО Столтенберг призвал Турцию одобрить заявку Швеции на вступление в альянс

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу SVT, что Турция должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс.

По его словам, он уже призвал к соответствующим шагам в беседах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и турецким руководством. «Как можно скорее, но я не знаю, когда это сделает Национальное собрание Турции», — понадеялся Столтенберг.

Он также назвал немыслимой ситуацию, в которой Швеции в случае угрозы не поможет НАТО.

Генсек подчеркнул, что, несмотря на затянувшиеся переговоры с Турцией, Швеция сейчас «является более безопасной страной», чем до подачи заявки на членство в альянсе. Он напомнил, что Стокгольм получил двусторонние гарантии безопасности от США, Великобритании и многих других стран блока.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Однако пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии. Столтенберг считает, что в 2023 году обе страны вступят в НАТО.

Марина Совина
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