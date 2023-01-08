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16:34, 8 января 2023Россия

Российские ПВО сбили три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем

Владимир Рогов сообщил о трех сбитых над Мелитополем украинских беспилотниках-камикадзе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотника-камикадзе над городом Мелитополь Запорожской области. Об этом в воскресенье, 8 января, в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты нашего города с целью банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу», — написал Рогов. Он напомнил, что российские подразделения ПВО находятся на круглосуточном дежурстве, обеспечивая безопасность в городе.

Ранее в этот же день Рогов сообщил о взрывах в Запорожье, который находится под контролем украинских сил. По его информации, вторая волна прилетов пришлась на военные объекты и инфраструктуру, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий.

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Варвара Кошечкина
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