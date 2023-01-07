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00:10, 8 января 2023Россия

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье слышны звуки взрывов

Фото: Reuters

Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

По информации Рогова, вторая волна прилетов пришлась на военные объекты и инфраструктуру, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий.

5 января Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области. Предварительно, сработала противовоздушная оборона. 3 января сообщалось, что ВСУ обстреляли больницу в городе Токмаке Запорожской области.

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Марина Совина
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