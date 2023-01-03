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12:37, 3 января 2023Россия

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ больницы в Токмаке

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в городе Токмаке Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

«Сегодня ВСУ снова нанесли удар по гражданским объектам в Токмаке. В районе 04:00 мск обстреляли больницу города», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, данные о жертвах и пострадавших при обстреле на данный момент уточняются. «Киевский режим продолжает совершать террористические действия против мирного населения, нанося целенаправленные удары по гражданским медицинским учреждениям, где находятся наши больные мирные жители», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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