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01:49, 5 января 2023Россия

В Мелитополе сообщили о взрыве

Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области. Об этом он написал в Telegram.

«В Мелитополе громко!» — написал Рогов. По его словам, мощный взрыв был слышен в Мелитополе и пригороде около 23:35 по местному времени. Предварительно, сработала противовоздушная оборона. «Подробности позже», — добавил он.

2 января Владимир Рогов сообщил о двух взрывах, которые были слышны в Мелитополе. Тогда он также выразил надежду, что это была работа противовоздушной обороны.

Кроме того, в этот же день взрыв произошел в Бердянске на побережье Азовского моря. На кадрах с места происшествия запечатлены следы работы ПВО в небе и клубы дыма.

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Марина Совина
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