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08:36, 8 января 2023Мир

В Китае сообщили о смерти 20 ведущих ученых за месяц

SCMP: 20 ведущих ученых-инженеров Китая скончались после отмены антиковидных мер

Фото: Reuters

Из-за отмены в Китае антиковидных ограничений в стране резко выросла смертность среди научной элиты страны. Об этом пишет South China Morning Post.

В частности, только в Инженерной академии Китая в период с 15 декабря по 4 января умерли 20 ученых. Издание отмечает, что с 2017 по 2021 годы там в среднем умирали по 16 членов академии в год, а в 2021 году было зарегистрировано 13 смертей. Причина их смерти не раскрывается.

Врач в одной из больниц Пекина рассказал, что раньше академики получали привилегированное лечение, наравне с представителями политической элиты. Однако на фоне роста числа заболевших коронавирусом «еще повезет, если пациенту найдется место в больничном коридоре» из-за нехватки коечных мест. Еще одной проблемой он назвал истощение ресурсов здравоохранения, из-за чего возникают сложности в лечении других болезней.

В конце декабря сообщалось что больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой из-за коронавируса после отмены властями жестких ограничений. Медики из больницы в городе Чэнду провинции Сычуань рассказали, что учреждение переполнено, внутри и снаружи отделения неотложной помощи образовались очереди, и почти у всех поступающих пациентов диагностируется COVID-19. Стоянки у крупнейшего похоронного бюро в городе также переполнены. По словам сотрудников, им приходится кремировать по 200 человек в день, в то время как раньше — 30-50.

Ранее стало известно, что в Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения.

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Марина Совина
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