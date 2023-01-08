Президент Колумбии назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма

Президент Колумбии Петро заявил, что беспорядки в Бразилии являются ударом фашизма

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что беспорядки сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, захвативших конгресс и президентский дворец, являются «ударом фашизма». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик призвал отреагировать на ситуацию Организацию Американских Государств. «Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии <...> Мы предложили укрепить межамериканскую систему прав человека, применяя действующие нормы и расширив хартию на женские, экологические и коллективные права, но ответом являются парламентские перевороты или насильственные перевороты со стороны крайне правых», — написал Петро.

В Бразилии продолжаются массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. Они требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

Ранее протестующим удалось захватить здание конгресса Бразилии. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.