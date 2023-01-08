Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:53, 8 января 2023Наука и техника

«Роскосмос» ответил на слухи о разделении российско-американского экипажа на МКС

«Роскосмос» назвал слухами, что российско-американский экипаж разделится на МКС

Фото: NASA

Утверждения, что российско-американский экипаж МКС разделится перед возвращением на Землю и полетит на двух разных кораблях, являются слухами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

Как утверждают представители ведомства, ранее несколько российских Telegram-каналов сообщили, что российские члены экипажа Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на «Союзе МС-23», а американец Фрэнк Рубио, также прилетевший с ними на «Союзе МС-22», — на Crew Dragon.

В «Роскосмосе» опровергли это утверждение, назвав решения на этот счет еще не принятыми.

«Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения госкомиссии являются просто домыслами», — говорится в сообщении.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях за Макеевку
Польша захотела убедить Запад в необходимости радикально ослабить Россию
Премьер Украины заявил о создании самого большого в мире минного поля
В Минздраве дали рекомендации по профилактике ангины у детей
Ким Чен Ын решил не праздновать свой день рождения
Психолог дал рекомендации по правильному составлению планов на год
Депутат Госдумы назвала сукиным сыном готового воевать за Украину Смольянинова
Азербайджанский боец UFC назвал слабое место Махачева
«Роскосмос» ответил на слухи о разделении российско-американского экипажа на МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.