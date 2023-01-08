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04:07, 8 января 2023Бывший СССР

Киев сообщил о повреждении промышленного объекта в Краматорске

Глава Донецкой ВГА Кириленко заявил, что в Краматорске поврежден промышленный объект

Фото: @pavlokyrylenko_donoda

В находящемся под контролем Украины Краматорске в результате обстрела был поврежден промышленный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что удар пришелся на промышленную зону. Также обстрел велся и по промышленному району Константиновки.

Погибших и пострадавших при ударах нет, признал чиновник.

3 января Минобороны сообщило, что в результате удара ВКС России по пунктам дислокации иностранного легиона в районах Масляковки и Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены более 130 наемников.

В декабре российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранилось до двух тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня «Град». В Минобороны России уточнили, что объект принадлежал 81-й аэромобильной бригаде ВСУ и находился в районе Краматорска.

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Марина Совина
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