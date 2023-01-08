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18:55, 8 января 2023Спорт

Азербайджанский боец UFC назвал слабое место Махачева

Азербайджанский боец UFC Физиев назвал атаку в стойке слабым местом Махачева

Фото: Christopher Pike / Reuters

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев назвал слабое место чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Спортсмен высказался в интервью каналу Captain Hardcore в YouTube.

«В стойке очень много минусов, особенно когда атакует. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но когда он атакует, раскрывается. По нему можно попасть», — заявил Физиев. Он также отметил, что во всем остальном россиянин очень силен.

23 октября Махачев выиграл у бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Физиев таке выступает в UFC в легком весе. Он провел в ММА 13 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

Алексей Гусев
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