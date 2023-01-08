В Минтрансе рассказали о закрытии Крымского моста днем 10 января на ремонт

Крымский мост полностью закроют на ремонт днем 10 января. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Министерство транспорта России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что автодорожная часть моста перекрывается на ремонтно-восстановительные работы. Такие ограничения вводятся с 4:00 до 16:00 по Москве. В Минтрансе посоветовали водителям заранее планировать свои поездки и следить за дальнейшей информацией по Крымскому мосту.