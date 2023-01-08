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10:18, 8 января 2023Россия

Крымский мост полностью закроют на ремонт

В Минтрансе рассказали о закрытии Крымского моста днем 10 января на ремонт

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост полностью закроют на ремонт днем 10 января. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Министерство транспорта России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что автодорожная часть моста перекрывается на ремонтно-восстановительные работы. Такие ограничения вводятся с 4:00 до 16:00 по Москве. В Минтрансе посоветовали водителям заранее планировать свои поездки и следить за дальнейшей информацией по Крымскому мосту.

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Варвара Кошечкина
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