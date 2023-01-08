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16:18, 8 января 2023Наука и техника

Российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ пролетели над Тихим океаном

Минобороны: два МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщается на официальном сайте Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, данные дежурные воздушные суда входят в состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России. Летчики за их штурвалами отработали «навыки выполнения полетов в условиях низких температур с пилотирование по приборам в отсутствии видимых ориентиров». Они также усовершенствовали навыки выполнения поставленных задач при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера.

В конце декабря в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ прибыли в авиаполк на Камчатке после прохождения глубокой модернизации на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

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Варвара Кошечкина
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