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19:04, 27 декабря 2022Наука и техника

На Камчатку прибыли модернизированные истребители МиГ-31БМ

На Камчатку прибыли два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ после модернизации

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ прибыли в авиаполк на Камчатке после прохождения глубокой модернизации на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Оба истребителя вернулись в состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, откуда ранее убыли для проведения модернизации до модификации "БМ"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация в несколько раз увеличивает боевую мощь самолетов. После дальнего перелета модернизированные истребители пройдут техническое обслуживание и войдут в состав эскадрильи, где будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне на Камчатке, в Арктике и районах Крайнего Севера.

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В ноябре обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу предположил, что Россия готовится к конфликту в Арктике. Он отметил, что с территории авиабазы Нагурское совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31.

В сентябре эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский писал, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» истребителя МиГ-31К точнее, чем ракета Х-22.

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Даниил Иринин
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