Принц Гарри рассказал о еще одной драке с принцем Уильямом

The Sun: принц Гарри заявил, что Уильям снова напал на него после похорон принца Филиппа

В очередном утекшем в сеть отрывке мемуаров герцога Сассекского принца Гарри «Запасной» сказано, что принц Уильям устроил еще одну драку с братом. Об этом сообщает The Sun.

В книге сказано, что принц Уильям дважды бросался на младшего брата, хватал за рубашку после похорон принца Филиппа в апреле 2021 года. Это произошло в тот момент, когда принц Чарльз (ныне король Великобритании Карл III) вместе с сыновьями пошел прогуляться и обсудить откровения принца Гарри в интервью с Опрой Уинфри. Тогда покинувший Великобританию и отрекшийся от обязанностей старшего члена королевской семьи герцог Сассекский вместе с женой Меган Маркл заявили, что некоторые члены королевской семьи делали расистские замечания о цвете кожи их ребенка, а также игнорировали проблемы с ментальным здоровьем у Маркл и не позволяли ей обратиться за медицинской помощью.

Принц Уильям был взбешен, что брат заранее не обсудил с семьей то, что будет сказано на интервью. В ответ принц Гарри заявил, что просто пытался спасти жену от травли, но родственники его не слушали. Он решил, что спор не имеет смысла и собрался уйти, когда принц Уильям схватил его.

Я с отвращением махнул рукой, но он бросился на меня и схватил за рубашку. «Послушай меня, Гарольд», — умолял он. Я отстранился, отказываясь встречаться с ним взглядом, но он все же заставил меня посмотреть ему в глаза. «Послушай меня, Гарольд, послушай! Я люблю тебя, Гарольд! Я хочу, чтобы ты был счастлив», — продолжал он. «Я тоже тебя люблю... но ты упрям до безумства!» — ответил ему я.

После этого принц Гарри снова попытался отстраниться, но брат снова схватил его и повернул так, чтобы они продолжали смотреть друг другу в глаза. «Гарольд, ты должен выслушать меня. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, Гарольд. Я клянусь, я клянусь жизнью мамы», — воскликнул принц Уильям. У принца Гарри дрогнул голос, но он смог ответить, что он так не считает. После этого старший брат обнял его и признался ему в любви, и все трое разошлись.

Принц Гарри отметил, что слова брата о матери впечатлили его: они с детства договорились, что эта клятва будет использоваться только в самых особенных случаях. Сам он считает, что принц Уильям просто никак не может признать свою неправоту.

В одном из первых отрывков мемуаров, появившихся в сети, принц Гарри рассказал, что брат подрался с ним в 2019 году. Согласно книге, принц Уильям пришел в гости к младшему брату, и между ними случилась перепалка. В итоге принц Уильям схватил принца Гарри за воротник, порвав ему цепочку, и толкнул на пол с такой силой, что под его спиной треснула собачья миска.