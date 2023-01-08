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17:28, 8 января 2023Россия

В Госдуме ответили на заявление готового воевать за Украину актера Смольянинова

Депутат Госдумы Лантратова: бежавший на Украину актер Смольянинов потерял связь со страной

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бежавший на Украину актер Артур Смольянинов потерял связь со страной, а его высказывания о готовности воевать за Украину могут стать поводом поразмыслить для законодателей. Так на заявления актера ответила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

По словам законодателя, на уровне Государственной Думы необходимо поднять вопрос о реакции на подобное поведение уехавших из страны артистов, выступивших против российской стороны.

Ранее бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил Смольянинов. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

На Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой», «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии. Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время Смольянинов находится не в России.

Актер прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии. Артист заявил, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия». «Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — сказал актер.

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Виктория Кондратьева
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