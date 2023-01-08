Журналистка из США назвала «папика» Зеленского в Конгрессе

Журналистка Робинсон назвала спикера палаты представителей Маккарти «папиком» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заполучил своего «папика» в лице спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. Об этом в своем Twitter заявила журналистка Минди Робинсон.

Она прокомментировала твит украинского лидера, в котором тот поздравил Маккарти с избранием и выразил надежду на постоянную поддержку и дальнейшую помощь Украине со стороны США.

«Держу пари, ты рад, что твоему папику (sugar daddy) удалось [занять пост]. Мы знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран. Сколько времени должно пройти, прежде чем все поймут, что вы распространяете фейковые новости из Украины, чтобы прикрыть свою задницу?» — написала она.

Кевин Маккарти был избран на пост спикера палаты представителей Конгресса, который считается третьим по значимости в США, в ночь на 7 января. После этого он заявил, что новая палата представителей хочет, чтобы США выиграли в экономической борьбе с Китаем, а также объявил о намерении прекратить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны.

Позднее ТАСС обратил внимание, что Маккарти, говоря о приоритетах работы, не упомянул Украину. В числе обязательств законодателей Маккарти назвал сильную экономику, обеспечение свобод внутри страны, а также подотчетность правительства.