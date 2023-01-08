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15:12, 8 января 2023Спорт

Шведская лыжница-чемпионка потеряла сознание после финиша гонки на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Карлссон потеряла сознание после финиша забега в гору на «Тур де Ски»

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Шведская лыжница Фрида Карлссон потеряла сознание после финиша забега в гору на 10 километров в рамках «Тур де Ски»-2023. Об этом сообщает SVT Sport.

Спортсменка заняла 15-е место в гонке, упала на снег и смогла покинуть стадион только на носилках. Позже стало известно, что Карлссон пришла в себя и находится в отеле, где поговорила с врачом и своим физиотерапевтом.

Забег в гору стал заключительной гонкой в рамках многодневки «Тур де Ски», победу в общем зачете одержала Карлссон. Спортсменка пропустила церемонию награждения, но ее состояние не вызывает опасений у врачей. Шведка становилась чемпионкой мира в эстафете, а также бронзовым призером Олимпиады в том же виде программы.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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