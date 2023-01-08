Шведская лыжница-чемпионка потеряла сознание после финиша гонки на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Карлссон потеряла сознание после финиша забега в гору на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон потеряла сознание после финиша забега в гору на 10 километров в рамках «Тур де Ски»-2023. Об этом сообщает SVT Sport.

Спортсменка заняла 15-е место в гонке, упала на снег и смогла покинуть стадион только на носилках. Позже стало известно, что Карлссон пришла в себя и находится в отеле, где поговорила с врачом и своим физиотерапевтом.

Забег в гору стал заключительной гонкой в рамках многодневки «Тур де Ски», победу в общем зачете одержала Карлссон. Спортсменка пропустила церемонию награждения, но ее состояние не вызывает опасений у врачей. Шведка становилась чемпионкой мира в эстафете, а также бронзовым призером Олимпиады в том же виде программы.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.