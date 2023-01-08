Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 8 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения

Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с Россией летно-тактические учения
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Пресс-служба Минобороны Белоруссии анонсировала совместные с Россией военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

Летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.

Материалы по теме:
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022
«Интеграция без поглощения» Почему российско-белорусский союз стал позитивным примером интеграции
«Интеграция без поглощения»Почему российско-белорусский союз стал позитивным примером интеграции
8 декабря 2022

Сообщается, что в воскресенье, 8 января, на территорию Белоруссии уже прибыла авиационная составляющая из числа Воздушно-космических сил Российской Федерации

Для проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.

6 января сообщалось, что в Белоруссию прибыл эшелон военной техники из России. Техника входит в состав региональной группировки войск Союзного государства. 5 января Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения
Офицер ВС России рассказал о попытках наемников прикрыться мобилизованными ВСУ
Замминистра обороны Украины назвала сложной ситуацию на востоке страны
Каррера рассказал об отношении россиян к Дзюбе
В Москве сотрудница хинкальной зарезала повара
В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции по вступлению страны в НАТО
Юрий Дудь ликвидировал российский ИП
Против захотевшего воевать за Украину Смольянинова предложили возбудить дело
В Госдуме ответили на заявление готового воевать за Украину актера Смольянинова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.