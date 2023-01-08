В Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения

Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с Россией летно-тактические учения

Пресс-служба Минобороны Белоруссии анонсировала совместные с Россией военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

Летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.

Сообщается, что в воскресенье, 8 января, на территорию Белоруссии уже прибыла авиационная составляющая из числа Воздушно-космических сил Российской Федерации

Для проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.

6 января сообщалось, что в Белоруссию прибыл эшелон военной техники из России. Техника входит в состав региональной группировки войск Союзного государства. 5 января Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России.