В Белоруссию прибыла российская военная техника

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну эшелона военной техники из России

В Белоруссию прибыл эшелон военной техники из России. Техника входит в состав региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны республики в Telegram.

По данным белорусского ведомства, техника была перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности Союзного государства.

«Мы прибыли на территорию Республики Беларусь. На этой земле наши деды и прадеды проливали кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И мы, в случае возникновения угрозы, готовы выполнять задачи по предназначению», — заявил один из прибывших на территорию республики российский военный.

5 января Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России. Запланировано проведение совместного летно-тактического учения, направленного на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Белоруссии. Со стороны России в мероприятии будет участвовать воинское формирование воздушно-космических сил.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Россия. Он уточнил, что российские и белорусские военные готовят экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и боеприпасы.