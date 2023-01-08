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16:40, 8 января 2023Мир

Вучич связал наплыв агентов западных спецслужб с обострением в Косово

Президент Сербии Вучич заявил о рекордном наплыве западных шпионов из-за ситуации в Косово

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич связал рекордный наплыв агентов и шпионов западных спецслужб в Сербии с обострением ситуации в Косово и Метохии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы регулярно получаем отчеты, не было шпионов, которые бы не оккупировали наши отели, столько шпионов никогда еще не было. Мы зафиксировали рекорд, перед Новым годом и после Нового года из-за всего, что происходило в Косове и Метохии, (...) с 20 декабря по 5 января было такое число шпионов, какого в Белграде не фиксировали со Второй мировой войны», — рассказал Вучич.

Ранее он заявил, что санкции против России являются «обоюдоострым мечом», их последствия затронут не только западные страны, но и весь мир. По словам политика, Белграду в ближайшее время стоит ожидать усиления давления извне по вопросу Косова и введения санкций против России. Он назвал эту ситуацию нелегкой и предупредил, что она может отразиться на всей Европе.

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Конфликт Сербии и Косово обострился после того, как 10 декабря серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера.

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Виктория Кондратьева
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