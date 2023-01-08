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08:56, 8 января 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли проблемы из-за «служащего Западу» Зеленского

Обозреватель Al Mayadeen Аль-Джабер: служение Зеленского Западу принесет Украине проблемы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер предрек Украине проблемы из-за президента Владимира Зеленского, который, по его словам, служит Западу. Об этом журналист написал в соответствующей статье.

По мнению Аль-Джабера, западные страны продолжат «накачивать Украину оружием и кредитами», и это будет причиной многих проблем. «И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента», — отметил он.

Сам Зеленский намерен «продолжать служить интересам Запада, а не своей страны», уверен журналист. Он высказал мнение, что украинский президент войдет в историю как «коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа».

Ранее журналистка Минди Робинсон заявила, что Владимир Зеленский заполучил своего «папика» в лице спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. Так она прокомментировала твит украинского лидера, в котором тот поздравил Маккарти с избранием и выразил надежду на постоянную поддержку и дальнейшую помощь Украине со стороны США.

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Марина Совина
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