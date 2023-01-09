Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт

Врач Леонид Доронин: употребление алкоголя вызывает желание есть больше мяса

Употребление алкоголя понижает тягу человека к сладкому, но вызывает желание есть мясо, рассказал онколог Леонид Доронин. Врач объяснил в своем Telegram-канале, почему в определенных обстоятельствах людям хочется мясных блюд.

Доронин сослался на исследования, согласно которым у выпивших спиртное людей появляется желание есть больше богатой белком пищи. В эксперименте приняли участие девять тысяч человек, и ученые 24 часа наблюдали за их пищевыми привычками. Как оказалось, употребившим алкоголь подопытным больше хотелось мяса, чем сладкого.

«При употреблении спиртного уровень FGF-21 — гормона, повышающего аппетит к белкам и подавляющего желание сладкого, увеличивается», — пояснил врач.

После завершения исследования, ученые рекомендовали пьющим есть больше рыбы, бобовых и нежирного мяса. А от имитирующих вкус мяса и бекона чипсов и снеков посоветовали, наоборот, отказаться.

Ранее Леонид Доронин рассказал, почему мечтать полезно для здоровья. Он объяснил, что мечты помогают расслабиться, лучше отдохнуть и делают человека счастливым.