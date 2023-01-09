Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:05, 9 января 2023Забота о себе

Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт

Врач Леонид Доронин: употребление алкоголя вызывает желание есть больше мяса

Фото: Shutterstock

Употребление алкоголя понижает тягу человека к сладкому, но вызывает желание есть мясо, рассказал онколог Леонид Доронин. Врач объяснил в своем Telegram-канале, почему в определенных обстоятельствах людям хочется мясных блюд.

Доронин сослался на исследования, согласно которым у выпивших спиртное людей появляется желание есть больше богатой белком пищи. В эксперименте приняли участие девять тысяч человек, и ученые 24 часа наблюдали за их пищевыми привычками. Как оказалось, употребившим алкоголь подопытным больше хотелось мяса, чем сладкого.

«При употреблении спиртного уровень FGF-21 — гормона, повышающего аппетит к белкам и подавляющего желание сладкого, увеличивается», — пояснил врач.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

После завершения исследования, ученые рекомендовали пьющим есть больше рыбы, бобовых и нежирного мяса. А от имитирующих вкус мяса и бекона чипсов и снеков посоветовали, наоборот, отказаться.

Ранее Леонид Доронин рассказал, почему мечтать полезно для здоровья. Он объяснил, что мечты помогают расслабиться, лучше отдохнуть и делают человека счастливым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Электроподстанцию в Херсоне уничтожили
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
В ООН заявили о глубоком разочаровании в мировых лидерах
Стало известно о взрывах в Николаеве
У российского самолета вырвало дверь во время полета
В России обвалились продажи новых легковых автомобилей
Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт
Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.