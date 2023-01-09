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09:15, 9 января 2023Силовые структуры

Россиянин напал на уголовника с молотком из-за просьбы не мешать ему спать

В Архангельской области россиянина задержали за нападение на гостя с молотком

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельской области задержали 25-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 6 января в квартире дома на улице Строителей обвиняемый и находившийся у него в гостях 38-летний уголовник в рождественский сочельник распивали алкоголь. Как позже пояснил молодой россиянин, в какой-то момент между ним и его жертвой возникла ссора — гость высказал претензию, что хозяин мешает ему спать. Вооружившись молотком, мужчина напал на уголовника и нанес ему множество ударов по голове.

Выжить жертве расправы удалось лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Мужчина прооперирован и находится в больнице. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО на время следствия.

27 декабря 2022 года сообщалось, что в Воронеже осудили на 8 лет мужчину, забившего молотком-киркой до смерти мать-пенсионерку.

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Владимир Седов
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