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14:33, 9 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 9 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Удар противнику был нанесен севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко, уточнили в военном ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что на южно-донецком направлении российскими подразделениями было осуществлено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Ранее 9 января Минобороны заявило, что российские штурмовые подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) продвигаются на угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов.

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Евгения Куликова
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