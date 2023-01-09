Минобороны заявило о продвижении Тихоокеанского флота на угледарском направлении

Минобороны заявило о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на угледарском направлении

Российские штурмовые подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) продвигаются на угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Минобороны, пишет «Интерфакс».

«Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на южно-донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на угледарском направлении», — приводит агентство заявление военного ведомства.

В Минобороны отчитались о том, что зенитчики морской пехоты ТОФ «ведут успешную борьбу» с украинскими беспилотниками, которые летают на малых высотах. Как уточнили в ведомстве, за сутки каждый расчет может уничтожить до 20 выявленных воздушных целей.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее штурм поселка в Донецкой народной республике (ДНР) российскими морпехами показали на видео.