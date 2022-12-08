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10:13, 8 декабря 2022Россия

Штурм поселка в ДНР российскими морпехами попал на видео

«Звезда» опубликовала кадры штурма поселка в ДНР бойцами 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с российскими военнослужащими из других подразделений ведут наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Видео штурма поселка в Донецкой народной республике (ДНР) морпехами публикует «Звезда».

На кадрах видно, как военные продвигаются вглубь населенного пункта и уничтожают огневые точки украинских войск. Морские пехотинцы выбивают противника из частного сектора и вынуждают его отступить к окраинам поселка.

Ранее военнослужащие 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР рассказали о необычном способе штурма позиций ВСУ.

Военные прикрепляли к УЗРГМ (запалу для ручной гранаты) пакет со смесью красного и черного перца и закидывали в блиндаж. В замкнутом пространстве облако перца серьезно воздействовало на слизистые. «Противник в слезах выбегал сдаваться», — рассказал один из военнослужащих. По его словам, в ходе операции подразделение не понесло потерь убитыми и ранеными.

Варвара Кошечкина
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