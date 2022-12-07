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06:00, 7 декабря 2022Бывший СССР

В ДНР рассказали о необычном способе штурма позиций ВСУ

Военнослужащие НМ ДНР рассказали о штурме позиций ВСУ с помощью перца
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие 1-ой Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) рассказали корреспонденту «Ленты.ру» о необычном способе штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По их словам, в ходе одной из операций по захвату окопов использовался перец.

Военные прикрепляли к УЗРГМ (запалу для ручной гранаты) пакет со смесью красного и черного перца и закидывали в блиндаж. В замкнутом пространстве облако перца серьезно воздействовало на слизистые. «Противник в слезах выбегал сдаваться», — рассказал один из военнослужащих. По его словам, в ходе операции подразделение не понесло потерь убитыми и ранеными.

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Сейчас в условиях полигона штурмовые группы отрабатывают возможность сброса «перцовых бомб» с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в беседе с «Лентой.ру» рассказали об уникальной истории с «танковым тараном». Во время боя им удалось таранным ударом вытолкать на минное поле БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате чего бронетехника противника была поражена.

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Дмитрий Плотников
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