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16:56, 9 января 2023Культура

Бурляев рассказал о состоянии госпитализированного Михалкова

Актер Николай Бурляев рассказал, что состояние режиссера Никиты Михалкова улучшилось
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев рассказал, что состояние госпитализированного режиссера Никиты Михалкова немного улучшилось. Об этом сообщает MK.RU.

«Слава богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет! Все будет хорошо!» — сказал Бурляев.

Он пояснил, что в настоящее время не общается с Михалковым лично, но узнает информацию о его здоровье «из своих источников». Артист предположил, что уже 9 января режиссера могут перевести из реанимации в обычную палату.

«Сам в больницу пока не ездил, да и не пустят. Но мы с ним, все его друзья, душой, и, как только будет возможно, навестим», — добавил Бурляев.

Ранее в понедельник, 9 января, издание MK.RU сообщило, что у режиссера подтвердили коронавирус. О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Тогда отмечалось, что его состояние оценивается как тяжелое.

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Евгений Шульгин
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