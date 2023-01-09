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16:43, 9 января 2023Ценности

В игрушках еще одного люксового бренда заметили отсылку к БДСМ

TikTok-блогерша @hellyquinn заметила отсылку к БДСМ в игрушках бренда Coach в ошейниках

Кадр: Tiktok.com/@hellyquinn

Покупательница раскритиковала люксовый бренд Coach за игрушки в кожаных ошейниках на витрине магазина. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @hellyquinn продемонстрировала зрителям видео с игрушками из бутика упомянутой марки в Сиднее, в аксессуарах которых она заметила отсылку к БДСМ. На размещенных кадрах видно, что на полках с товаром расположены плюшевые мишки в кожаных чокерах и платьях. Отмечается, что данные изделия находились на витрине коллекции Coach, вышедшей в коллаборации с киностудией Disney.

«Это шутка? Что? Бойкотируем Coach. Я думала, что после истории с Balenciaga мы больше не увидим подобную детскую порнографию еще у одного люксового бренда, но она стоит буквально на самом видном месте», — возмутилась блогерша в ролике, который стал вирусным и набрал сотни тысяч просмотров. Подписчики поблагодарили юзершу за предупреждение в комментариях.

Однако многие зрители встали на защиту Coach и призвали не сравнивать сотрудничество модного дома и Disney со скандальной рекламой Balenciaga. «Disney и Coach коллабятся годами. Это игрушечные версии героев Disney. Они не носят бандажи, тут нет ничего похожего на детскую порнографию», «Это не ошейники для БДСМ, а обычные ошейники для животных. Остановитесь», «Пытаться отменить Coach — то же самое, что пытаться отменить Мисс Пигги», — высказывались они.

Представители Coach не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.

В ноябре бренд Balenciaga разместил кадры, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. Пользователи сети заметили на снимках, на которых позировали дети, БДСМ-атрибутику. В связи с этим креативного директора Демну Гвасалию обвинили в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

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Майя Пономаренко
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