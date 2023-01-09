Описаны последствия одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Вирусолог Чепурнов: сочетание гриппа и коронавируса грозит дополнительными неприятностями

Нет оснований предполагать, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 ослабляло бы один из вирусов. Вероятнее всего, течение заболеваний усугубится, что, впрочем, не должно привести к резкому росту смертности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

«Есть такое понятие "интерференция". Это когда один вирус, проникнув в клетку, не дает проникнуть другому. Так происходит, к примеру, в случае краснухи и герпеса. Подобных феноменов немного и, к сожалению, с гриппом и коронавирусом этого не произошло. Главным вопросом для нас является то, добавит ли сочетанная инфекция патогенности, летальности. Пока подобных данных я не вижу», — сказал вирусолог.

Он добавил, что не совсем ясным является то, как бороться с одновременным заражением двумя вирусами. Он напомнил, что даже вакцинация не защищает от заражения коронавирусом, а только ослабляет его течение и уменьшает летальность. Он также обратил внимание на исследования, говорящие о том, что у переболевших коронавирусом вероятность заразиться омикроном возрастает более чем в три раза.

«Сочетание двух вирусов может привести к дополнительным неприятностям, хотя никакой катастрофы не произойдет. Течение, как и лечение, у болезней схожее, симптоматическое. По тяжести есть шанс на усугубление, хотя я не думаю, что это приведет к резкому росту летальности или значительного утяжеления», — уточнил Чепурнов.

Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы.