CASC: Китай вывел на орбиту спутник «Шицзянь-23» при помощи ракеты «Чанчжэн-7А»

Китай вывел на орбиту исследовательский спутник «Шицзянь-23» в рамках первого космического запуска в 2023 году. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), передает РИА Новости.

Аппарат успешно вывели на заданную орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-7A («Чанчжэн-7A», Long March-7A). Ракету запустили в 6:00 по местному времени (1:00 по московскому) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Спутник «Шицзянь-23» предназначен для проведения научных экспериментов. Отмечается, что этот запуск стал 459 миссией для ракет семейства «Чанчжэн».

Ранее в январе глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон сообщил, что Китай может заявить о своих правах на территории на Луне, если одержит победу в космической гонке с США.

В декабре Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный космический аппарат Shiyan-10-02. Аппарат планируют использовать для испытания новых технологий на орбите.

